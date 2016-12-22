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Чемпион Олимпиады-88 заявил о планах отказаться от гражданства Украины
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Чемпион Олимпиады-88 заявил о планах отказаться от гражданства Украины
Общество, 01:03
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Чемпион Олимпиады-88 заявил о планах отказаться от гражданства Украины

Бывший советский и украинский футболист Владимир Лютый, ставший двукратным чемпионом СССР в составе «Днепра» из Днепропетровска и Олимпийским чемпионом 1988 года, заявил о намерениях отказаться от гражданства Украины. Об этом он рассказал в интервью порталу Football.ua.

Лютый отметил, что «значительную часть жизни» провел в Германии и хотел вернуться на Украину, однако, как отметил экс-футболист, там «никому ничего не нужно». «Везде коррупция и договорняки», — подчеркнул он, добавив, что украинские власти занимаются беспределом.

По его словам, он был патриотом своей страны до того момента, пока не начал там жить на постоянной основе. Он считает, что сейчас на Украине повсюду процветает коррупция, а также происходит геноцид населения.

«На Украине люди просто существуют. Я испытал это на собственной шкуре», — сказал он. Лютый отметил, что люди бегут из страны, «как с тонущего корабля».

Теги: гражданство Украины , футболист , Украина
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