В Санкт-Петербурге загорелась киностудия «Ленфильм»

На территории киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщает пресс-служба местного управления МЧС. Ему был присвоен повышенный (второй) ранг сложности. О пострадавших не сообщалось.

Здание, в котором произошел пожар на территории «Ленфильма», сдано в аренду, сообщил РБК представитель киностудии Валерий Карпов.

По его словам, пожар локализован, но здание не относится к киностудии и в нем нет никаких ценностей, принадлежащих «Ленфильму».

Возгорание случилось в двухэтажном строении по ул. Тамбасова, 5 в Красносельском районе. Огонь охватил площадь около 200 кв. м. По словам арендаторов загоревшегося помещения, в нем находятся стройматериалы.

В ликвидации пожара участвуют 14 единиц техники и 61 человек.

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео инцидента.

Как сообщала «Фонтанка», ретро-автомобили, хранившиеся на данной территории, увезли еще после предыдущего пожара, который произошел в феврале и вызвал обрушение бывшего гаража «Ленфильма».