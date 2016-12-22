В департаменте угольной промышленности Кемеровской области прошли обыски

В департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области прошли обыски. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации Кемеровской области.

«Мы в курсе, что правоохранительные органы работают в угольном департаменте. О том, какие будут результаты, мы обязательно сообщим, если эта информация будет возможна к распространению. Вся администрация, включая Сергея Евгеньевича [врио губернатора Цивилева], в курсе этого, конечно. Позиция Сергея Евгеньевича, что мы готовы оказать полное содействие, если это потребуется», — заявил собеседник РБК.

«В первый раз слышу, ничего не могу по этому поводу сказать», — сообщили РБК в пресс-службе управления СК по Кемеровской области.

РБК направил запросы в ФСБ России и пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

В марте 2016 года департамент угольной промышленности администрации Кемеровской области возглавил Евгений Хлебунов. В 2010–2014 годах он занимал ряд руководящих должностей в группе предприятий ЗАО «Стройсервис», став в итоге заместителем технического директора по производству. В апреле 2017 года он стал замгубернатора Кемеровской области по топливно-энергетическому комплексу и экологии, уйдя в отставку в начале июля 2018 году. На место Хлебунова пришел Олег Токарев, с 2014 года занимавший пост замначальника аэромобильного учебно-тренировочного центра МЧС в Новокузнецке.