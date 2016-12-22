Акции Netflix упали на 14% на фоне публикации отчетности

Акции Netflix упали на 14,1% на торгах в понедельник после закрытия биржи Nasdaq. Капитализация видеосервиса снизилась на $24,6 млрд. Основные торги на бирже продолжатся во вторник, 17 июля, в 16:30 мск.

16 июля компания опубликовала отчетность за второй квартал 2018 года, согласно которой Netflix увеличил число подписчиков на 5,15 млн, что на миллион меньше ожиданий.

Согласно документу, выручка компании выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив $3,9 млрд. Всего у Netflix 124,4 млн подписчиков.