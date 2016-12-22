ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,93 62,04 EUR Нал. 73,70 72,73 USD Бирж. 62,50 +0,16 EUR Бирж. 73,07 +0,08 USD ЦБ. 62,44 +0,18 EUR ЦБ. 73,24 +0,45 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6732,60 +115,50 IMOEX 2307,94 -1,12% RTSI 1163,41 -1,46% Brent 71,95 -0,37% DJIA 25011,82 -0,21% Nasdaq 7796,23 -0,12%
Крупнейшая российская грузовая авиакомпания закупит Boeing на $12 млрд
Лента новостей
7 лучших приложений для путешествий 17:07, РБК Стиль и ASUS Как выбрать отель по интернету и не прогадать 17:06, Спецпроект РБК PINK Застройщикам станет проще получить разрешение на развитие промзон 17:02, Строительство В ФАС усомнились в снижении стоимости бензина вслед за оптовыми ценами 17:01, Общество От вылета Германии до финала Хорватии: все сенсации ЧМ-2018 17:00, Спорт SBI Holdings запустила криптовалютную торговую площадку VCTRADE 16:53, Крипто Минобороны сообщило о возвращении из Сирии 100 военных полицейских 16:51, Политика Госдума поддержала замену военных кафедр в вузах учебными центрами 16:45, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 16:42, РБК и Schneider Electric Крупнейшая российская грузовая авиакомпания закупит Boeing на $12 млрд 16:41, Бизнес Глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн объявил об уходе в отставку 16:40, Финансы В департаменте угольной промышленности Кемеровской области прошли обыски 16:40, Общество Суд пока не стал запрещать использование открытых данных из «ВКонтакте» 16:38, Технологии и медиа Глава ЦБ допустила снижение ставки по ипотеке 16:36, Финансы Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 16:34, РБК и «Шелл» Владелец СТС и «Ю» получит контроль над тысячами рекламных конструкций 16:28, Технологии и медиа В МЧС назвали причину взрыва в промзоне в Петербурге 16:24, Общество Акции Netflix упали на 14% на фоне публикации отчетности 16:22, Технологии и медиа Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с сестрой 16:14, Политика Минск обвинил российские компании в поставках санкционки через Белоруссию 16:06, Политика Познер отреагировал на свое упоминание в деле задержанной в США россиянки 16:06, Политика Журналист из Японии о русских, которые любят отвлекаться, даче и шашлыках 15:57, РБК и Subaru Глава авиакомпании «Россия» уйдет в отставку 15:57, Бизнес Когда покупать Litecoin: криптовалюта подорожала до отметки в $85 15:56, Крипто МЧС назвало дату окончания проверок ТЦ после пожара в «Зимней вишне» 15:30, Общество Опасное сближение: как в Хельсинки сформировался неожиданный альянс 15:30, Мнение СМИ узнали о контракте Александра Головина с «Челси» 15:26, Спорт Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 15:24, РБК и Volkswagen Teramont
Крупнейшая российская грузовая авиакомпания закупит Boeing на $12 млрд
Бизнес, 16:41
0
Крупнейшая российская грузовая авиакомпания закупит Boeing на $12 млрд

Группа компаний «Волга-Днепр», крупнейший оператор флота из Ан-124 «Руслан» и Ил-76, и CargoLogicHolding президента «Волга-Днепр» Александра Исайкина подписали соглашение о закупке 34 самолетов Boeing 777 Freighter и Boeing-747-8 Freighter. Об этом говорится в сообщении на сайте авиапроизводителя. Соглашение подписано на авиасалоне в Фарнборо.

CargoLogicHolding выразила намерение купить 29 самолетов Boeing 777 стоимостью $9,8 млрд, а «Волга-Днепр» подтвердила заказ на пять Boeing 747, их каталожная стоимость — $2 млрд.

О том, что российский грузоперевозчик планирует закупить до 70 новых транспортных самолетов в ближайшие 10 лет, стало известно в конце мая. Перевозчик выбирал между грузовыми Boeing и Airbus.

Boeing 777 Freighters является самым большим коммерческим самолетом, который был произведен в США. Он выполняет половину коммерческих грузоперевозок в мире. Его максимальная грузоподъемность — 140 т. Ан-124 может нести до 171 т полезной нагрузки, а Ил-76 — до 60 т.

Теги: «Волга-Днепр» , Boeing
Главное
Глава авиакомпании «Россия» уйдет в отставку Бизнес
Материалы по теме
«Волга-Днепр» объяснила отказ от дальнейших перевозок военных грузов НАТО Бизнес
Украина завершила сотрудничество с российской авиакомпанией «Волга-Днепр» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter