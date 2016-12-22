Крупнейшая российская грузовая авиакомпания закупит Boeing на $12 млрд

Группа компаний «Волга-Днепр», крупнейший оператор флота из Ан-124 «Руслан» и Ил-76, и CargoLogicHolding президента «Волга-Днепр» Александра Исайкина подписали соглашение о закупке 34 самолетов Boeing 777 Freighter и Boeing-747-8 Freighter. Об этом говорится в сообщении на сайте авиапроизводителя. Соглашение подписано на авиасалоне в Фарнборо.

CargoLogicHolding выразила намерение купить 29 самолетов Boeing 777 стоимостью $9,8 млрд, а «Волга-Днепр» подтвердила заказ на пять Boeing 747, их каталожная стоимость — $2 млрд.

О том, что российский грузоперевозчик планирует закупить до 70 новых транспортных самолетов в ближайшие 10 лет, стало известно в конце мая. Перевозчик выбирал между грузовыми Boeing и Airbus.

Boeing 777 Freighters является самым большим коммерческим самолетом, который был произведен в США. Он выполняет половину коммерческих грузоперевозок в мире. Его максимальная грузоподъемность — 140 т. Ан-124 может нести до 171 т полезной нагрузки, а Ил-76 — до 60 т.