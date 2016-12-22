В Оренбургской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек

В Оренбургской области микроавтобус Fiat столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2104». В результате водитель «ВАЗа» погиб, десять человек пострадали, сообщает управление МВД по области.
Авария произошла на 208-м км дороги Бугульма — Уральск в Бузулукском районе области. По данным МВД, водитель автомобиля «ВАЗа» выехал на встречную полосу. В настоящее время сотрудники полиции и спасатели ликвидируют последствия ДТП, по факту которого полицейские также организовали проверку.
Как отмечает ГУ МЧС по Оренбургской области, авария произошла в 14:15 по местному времени (12:15 мск) в районе поселка Мичурино.
По данным источника ТАСС, в результате ДТП пострадали 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых два ребенка. При этом всего в Fiat находились 14 пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу, причем трое из них находятся в тяжелом состоянии, а еще четверо — средней степени тяжести.