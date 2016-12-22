У жителя Казани в квартире обнаружили 5-месячного льва

В квартире у жителя Казани обнаружили пятимесячного льва, который содержался там незаконно. Об этом сообщается на сайте Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам.

«Сотрудниками Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам в результате проведения надзорных мероприятий было выявлено незаконное содержание в квартире у жителя Казани льва в возрасте 5 месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за данное правонарушение жителя Казани привлекли к административной ответственности.

«Татар-информ» со ссылкой на начальника управления животного и растительного мира Госкомитета Рината Чиспиякова уточняет, что животное находилось в собственности у мужчины, у него также имелись необходимые документы, однако отсутствовало разрешение на содержание зверя в квартире.

«Владелец львенка приобрел его в Пензе со всем необходимым комплектом документов. Зверь был болен, и новый хозяин выходил его. Пока львенок живет в квартире», — сказал Чиспияков.

Он также добавил, что, по словам мужчины, в ближайшее время он пристроит животное в специальное учреждение.