СМИ сообщили о двух погибших после крушения самолета на Корсике
Общество, 14:46
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СМИ сообщили о двух погибших после крушения самолета на Корсике
Легкомоторный самолет разбился в районе коммуны Сан-Джулиано на острове Корсика, два человека погибли, сообщает местное издание Сorse Net Infos.
По его данным, на борту самолета Socata TB20 было два человека, они погибли. Эту информацию подтверждает радиостанция Alta Frequenza. Сообщается, что жертвами инцидента стали двое мужчин, в возрасте 69 лет, они скончались на месте.
Как уточняет Сorse Net Infos, спасатели получили информацию об инциденте в 11:06 по местному времени (12:06 мск). На место инцидента отправили вертолет и сотрудников чрезвычайных служб.
Причины крушения и личности погибших пока неизвестны.