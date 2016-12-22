В центре Праги обрушилось здание

В центре Праги на улице Микуландска обрушилась часть здания. В результате чего как минимум пять человек оказались под завалами, однако троих уже достали из-под обломков и отправили в больницу, сообщает чешское издание iRozhlas.

По данным пожарных, обрушился пол на площади 5 на 10 метров. При этом здание находилось на реконструкции, отмечает портал. Ранее в нем находилась начальная школа, однако после реконструкции в нем собирались разместить мастерские для студентов Высшей школы прикладного искусства.

Как сообщает издание Lidovky со ссылкой на пресс-секретаря спасательной службы, состояние одного из пострадавших тяжелое, его планировали ввести в искусственную кому. Состояние еще двух оценивается как средней тяжести. При этом спасатели продолжают поиски еще от двух до четырех человек.

На месте происшествия работают кинологи, спецтехника, а также психологи. Из-за большого числа спасателей и техники было ограничено движение в районе близлежащих улиц.