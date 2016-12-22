СМИ сообщили о согласии КНДР передать США останки более 50 солдат

Северная Корея согласилась вернуть США останки до 55 американских военных, погибших в ходе Корейской войны 1950–1953 годов. Об этом сообщает «Ренхап».

По данным агентства, договоренность была достигнута в ходе переговоров на высшем уровне между представителями США и КНДР в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Как пишет газета Минобороны США Stars and Stripes со ссылкой на американского чиновника, останки должны забрать 27 июля. Их доставят на базу в Южной Корее или на Гавайи.

21 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что КНДР вернула американской стороне останки 200 солдат, погибших в ходе Корейской войны. Со времен конфликта на Корейском полуострове пропавшими без вести числятся около 7,7 тыс. солдат США, всего погибли более 36 тыс. американских военнослужащих.

12 июня Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и подписали декларацию о приверженности денуклеаризации и миру на Корейском полуострове.