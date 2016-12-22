В Казани украли мешок с бриллиантами

Неизвестный похитил у жителя Якутска, представителя компании «Сэвен Даймондс», мешок с бриллиантами на 100 млн руб. Об этом РБК-Татарстан сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ООО «Сэвен Даймондс» сообщили РБК, что произошла кража товара стоимостью 133 млн руб. В компании подчеркнули, что в момент кражи товар находился у компании — перевозчика ценностей ООО «Бринкс». «По окончании ювелирной выставки в Казани ювелирная компания «Сэвен Даймондс» передала товар ООО «Бринкс». Ответственность перешла к ним, хищение было у них», — отметили в пресс-службе.

«Мы никаких комментариев на эту тему не даем», — заявили в компании «Бринкс» на вопрос РБК о краже.

По информации источника газеты «Бизнес Online», мужчина привез драгоценности на выставку «Ювелир Экспо», которая проходила с 11 по 15 июля в выставочном центре «Казанская ярмарка». Источник газеты отмечает, что бриллианты похитили в одном из павильонов центра в период с 20:00 15 июля до 14:00 16 июля. Пострадавший обнаружил пропажу мешка в аэропорту Казани.

«Все фото- и видеоматериалы были предоставлены в Следственный комитет, благодаря чему удалось установить, что кража была совершена гражданами Колумбии», — заявил «РИА Новости» представитель «Казанской ярмарки».

«Пока официально я никак это прокомментировать не могу», — заявил РБК представитель пресс-службы МВД по республике Татарстан.

В феврале 2017 года из ювелирного магазина Москвы украли бриллиант весом 1,09 карата и стоимостью в полмиллиона руб. Ограбление произошло на улице Перерва, похитителя задержали на 1-й Рейсовой улице, им оказался 30-летний приезжий мужчина. Против него завели уголовное дело по ст. 161 УК (грабеж).