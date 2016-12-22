«Роскосмос» заключил контракт на создание ракеты-носителя «Союз-5»

Госкорпорация «Роскосмос» и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК) заключили контракт на создание ракетного комплекса нового поколения с ракетой-носителем «Союз-5», говорится на сайте корпорации.

Контракт предусматривает создание эскизного проекта, выпуск конструкторской документации, наземную отработку элементов ракеты и комплекса, строительство летных образцов и проведение испытаний. Согласно условиям сделки, РКК «Энергия» обязана выполнить условленные в контракте работы совместно с входящими в «Роскосмос» предприятиями. Сумма контракта не уточняется.

В мае сообщалось, что цена разработки «Союза-5» за месяц выросла на 14% и достигла 61,19 млрд руб. При этом в 2017 году в «Роскосмосе» рассказали, что на ее создание выделено 30 млрд руб.

«Союз-5» должен будет способен вывести на околоземную орбиту до 17 т груза, и до 2,5 т на геостационарную орбиту. При ее создании инженеры взяли за основу ракету-носитель «Зенит», заменив используемые на ней двигатели РД-120, которые производились на Украине, на двигатели РД-0124А, использующиеся в третьей ступени «Союза 2.1б».