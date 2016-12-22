В Мексике нашли похищенный контейнер с радиоактивным веществом

В Мексике нашли контейнер с рентгеновским оборудованием, который похитили 8 июля. Об этом сообщил ​глава Службы гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте в своем аккаунте в Twitter.

«Мы благодарим население за сотрудничество и действия, предпринятые в связи с этим инцидентом», — написал Пуэнте.

На сайте правительства Мексики приводится сообщение МВД, в котором говорится о снятии режима чрезвычайной ситуации. Отмечается, что представитель компании — изготовителя контейнера получил анонимный звонок о его обнаружении. Внутри находился иридий-192.

8 июля подразделения гражданской защиты столицы выпустили предупреждение о краже промышленного рентгеновского оборудования бренда Nuclear Co. с радиоактивным источником иридия-192 и объявили тревогу в Мехико и прилегающих к нему штатах. Аппарат украли у сотрудника компании.

В апреле 2017 года власти объявляли также тревогу в девяти штатах Мексики после похищения контейнера с радиоактивными веществами. Тогда злоумышленники также похитили пикап Nissan у представителя компании Tecnología No Destructiva.