На Гавайях 23 человека пострадали от вулканической бомбы

На Гавайях при попадании вулканической бомбы из вулкана Килауэа в туристическое судно пострадали 23 человека. Об этом рассказали местные власти, передает Reuters.

Как отмечается в сообщении, из лавового потока вылетел кусок породы, который пробил крышу лодки и упал в пассажирское отделение. После этого судно вернулось в порт Нило. Не менее 13 человек, в том числе 20-летняя женщина, у которой была сломана нога, были госпитализированы, сообщили в экстренных службах. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.

Местные власти отметили, что владельцем лодки является компания, которая организовывает туры к вулканами. Стоимость билета на такой тур составляет $220 с человека. Во время поездки туристы могут посмотреть с судна, как лава стекает в море.

В мае на Гавайях произошло извержение Килауэа. Местные власти объявляли эвакуацию местных жителей с островов. Потоки лавы тогда уничтожили более 30 домов.