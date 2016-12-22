В Нигерии жертвами наводнения стали 44 человека, 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил губернатор штата Кацина Амину Масари, пишет местное издание Vanguard.



Он отметил, что наводнением были уничтожены 500 домой, и сотни людей остались без жилья. Масари добавил, что из-за разгула стихии также погибли животные. Губернатор рассказал, что наводнение произошло в ночь на воскресенье, 16 июля, и длилось около трех часов.



«Я скажу, что никогда не видел такой катастрофы в своей жизни», — сказал Масари. Он сообщил, что уровень воды поднялся на три метра. Губернатор назвал происходящее катастрофой и сказал природной катастрофой. Он пояснил, что изначально были сделаны, чтобы осушить руку Джибию, но ее воды пошли не в ту сторону, в которую планировалось, и затопили город.



Масари отметил, что он проинформировал федеральные власти о стихийном бедствии, и в штат прибыли 13 грузовиков с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения.