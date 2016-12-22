Джонни Депп достиг соглашения с подавшей на него в суд компанией

Американский актер Джонни Депп достиг соглашения об урегулирования спора с компанией Management Group, которая ранее подала на него в суд за нарушение условий договора. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на представителя актера.



Депп подал в суд на своих менеджером в январе 2017 года, обвиняя его в растрате без его разрешения миллионов долларов. Актер потребовал компенсации в размере $25 млн долларов. В ответ Management Group подала встречной иск, в котором утверждала что, Депп сам несет ответственность за трудности с деньгами. Также компания предоставила документы, в которых были прописаны многомиллионные суммы, которые актер тратил на дорогое вино, роскошные дома, прислугу, искусство, личные самолеты и другие нужды.



По словам собеседника издания, Депп «очень рад», что мог достигнуть соглашения с компанией. Он отметил, что иск был отозван. Источники, знакомые с ситуацией отметили, что Management Group была довольна решением спора.



