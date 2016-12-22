СК возбудил дело после пожара в автосервисе в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в автосервисе на северо-западе Москвы, сообщает главное следственное управление России по Москве.
По данным следствия, 16 июля на территории шиномонтажа, расположенного по улице Авиационной, произошло возгорание газового баллона, в результате которого пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Уголовное дело возбуждено по статьям 238 и 219 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение требований пожарной безопасности).
Ранее власти столицы сообщали, что в результате взрыва бытового газа в кафе на улице Авиамоторная пострадали 12 человек, однако их жизни ничего не угрожает. При этом глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал РБК, что все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, а также в удовлетворительном.
Также очевидец произошедшего, директор культурного центра «Феникс» Сергей Конахевич рассказал РБК, что взрыв произошел со стороны кафе азиатской кухни, которое расположено рядом с автосервисом.