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Власти Москвы сообщили о 12 пострадавших при взрыве газа в кафе
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Власти Москвы сообщили о 12 пострадавших при взрыве газа в кафе
Общество, 17:23
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Власти Москвы сообщили о 12 пострадавших при взрыве газа в кафе
ЧП произошло на Авиационной улице на северо-западе Москвы. По данным мэра столицы Сергея Собянина, пострадавшие доставлены в больницы, их жизням ничего не угрожает
Фото: Дина Карпицкая / Комсомольская Правда

В результате взрыва бытового газа в кафе на Авиационной улице на северо-западе Москвы пострадали 12 человек. Об этом сообщил в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.​

«В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает», — написал Собянин, добавив, что пострадавшие госпитализированы.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в разговоре с РБК уточнил, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.

«Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, это в основном ожоги. Пострадавшие направлены в три московские больницы. Всем им проводится дополнительная диагностика и оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни нет», — сказал он.

Как сообщило ГУ МЧС по Москве, возгорание, произошедшее в одноэтажном здании, было ликвидировано. «Принятыми мерами в 15:59 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м», — указывается на сайте ведомства.

Очевидец, директор культурного центра «Феникс» Сергей Конахевич рассказал РБК, что пожар произошел в отдельно стоящей постройке.

«Там автосервис есть действительно, а за ним кафе располагалось азиатской кухни. Взрыв произошел в стороне, где располагалось кафе. Было три хлопка, это, скорее всего, газ. В данный момент присутствует несколько нарядов пожарной техники. Центр экстренной медицинской помощи на месте. Оказывают помощь тем, кто сильно пострадал. Я видел пятерых [пострадавших]. В основном это сотрудники кафе», — рассказал Конахевич.

Авторы: Юлия Выродова, Валерий Романов, Екатерина Костина.
Теги: Пожар , Москва , ЧП
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