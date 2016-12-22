Власти Москвы сообщили о 12 пострадавших при взрыве газа в кафе

В результате взрыва бытового газа в кафе на Авиационной улице на северо-западе Москвы пострадали 12 человек. Об этом сообщил в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
«В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает», — написал Собянин, добавив, что пострадавшие госпитализированы.
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в разговоре с РБК уточнил, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести.
«Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, это в основном ожоги. Пострадавшие направлены в три московские больницы. Всем им проводится дополнительная диагностика и оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни нет», — сказал он.
Как сообщило ГУ МЧС по Москве, возгорание, произошедшее в одноэтажном здании, было ликвидировано. «Принятыми мерами в 15:59 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м», — указывается на сайте ведомства.
Очевидец, директор культурного центра «Феникс» Сергей Конахевич рассказал РБК, что пожар произошел в отдельно стоящей постройке.
«Там автосервис есть действительно, а за ним кафе располагалось азиатской кухни. Взрыв произошел в стороне, где располагалось кафе. Было три хлопка, это, скорее всего, газ. В данный момент присутствует несколько нарядов пожарной техники. Центр экстренной медицинской помощи на месте. Оказывают помощь тем, кто сильно пострадал. Я видел пятерых [пострадавших]. В основном это сотрудники кафе», — рассказал Конахевич.