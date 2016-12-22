Облившего Жириновского пивом болельщика арестовали на 14 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал болельщика Глеба Струнникова, который 15 июля в день проведения финального матча чемпионата мира по футболу облил лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Да, Струнникову административный арест на 14 суток», — заявили в суде.

Там уточнили, что в отношении болельщика был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2. статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Дзюрко рассказала, что инцидент произошел 15 июля на Никольской улице в Москве. «Струнников совершил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, а именно: вел себя вызывающе, намеренно облил пивом гражданина», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что на законные требования полицейских прекратить хулиганство нарушитель ответил отказом, при задержании и транспортировке в отделение Струнников оказывал сопротивление.

Глеб Струнников — один из авторов самиздата «Дискурс». Его издатель Константин Ворович сообщил РБК, что Струнников вылил пиво на депутата Владимира Жириновского из-за толчка охранника парламентария. «Он сделал это в отместку за то, что его толкнули охранники. Они шли навстречу большому потоку людей, «выжимали» всех в стену», — сказал он.

По его словам, инцидент произошел в 22:30 мск 15 июля на Никольской улице. «Полиция, сопровождавшая политика, грубо задержала Струнникова, при этом охранник политика схватил Струнникова за волосы, а сам Жириновский дважды ударил его по голове. Ночь он провел в ОВД «Китай-город». Знакомых, которые хотели передать ему еду, к нему не пустили», — отметил Ворович.

РБК направил запрос представителю Владимира Жириновского. РБК также направил запрос в пресс-службу УВД по ЦАО в Москве.

В финальной игре чемпионата мира по футболу, которая прошла на столичном стадионе «Лужники» встречались сборные Франции и Хорватии. Матч закончился в пользу французских спортсменов. Титул чемпиона мира по футболу Франция завоевала второй раз в истории.