ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,70 61,85 EUR Нал. 73,36 72,41 USD Бирж. 62,27 -0,30 EUR Бирж. 72,94 -0,16 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6585,20 +233,30 IMOEX 2327,39 -0,81% RTSI 1177,65 -0,98% Brent 73,19 -2,61% DJIA 25036,20 +0,07% Nasdaq 7833,99 +0,10%
Облившего Жириновского пивом болельщика арестовали на 14 суток
Лента новостей
Рассмотрение иска Исмаилова к «Росбалту» передали в Петербург 16:43, Общество В Хельсинки завершились переговоры Путина и Трампа в формате тет-а-тет 16:30, Политика В Хельсинки прошла первая встреча Лаврова и Помпео 16:25, Политика АвтоВАЗ объяснил прекращение выпуска Lada Priora 16:21, Бизнес Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 16:13, Партнерский материал Облившего Жириновского пивом болельщика арестовали на 14 суток 16:09, Общество Спасавший детей в Таиланде дайвер не исключил обращения в суд из-за Маска 16:07, Общество Последствия сильного ливня в Волгограде. Видеообзор 16:04, Общество  Двум фигурантам дела «Седьмой студии» продлили домашний арест 16:00, Общество Иран подал в суд на США из-за санкций 15:53, Политика МИД направил просьбу Аргентины выдать советника Хаменеи в прокуратуру 15:51, Политика Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 15:44, РБК и Sony Bravia Франция объявила о закрытии своего торгового представительства в России 15:34, Политика Сам себе НПФ: как частному инвестору накопить на пенсию 15:33, Quote В «Единой России» рекомендовали поддержать пенсионную реформу 15:33, Политика 12 мест для тренировок под открытым небом — от Москвы до Сочи 15:25, Стиль Внефутбольная битва: Nike выиграл ЧМ-2018 среди спортивных брендов 15:11, Бизнес Чиновник Росавиации арестован за взятку от главы авиакомпании iFly 15:09, Бизнес Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 15:08, РБК Стиль и ASUS «Зенит» начал поиск новых клубов для трех футболистов 15:05, Спорт Правительство оставило за ВЭБом управление пенсионными накоплениями 15:03, Финансы Как выгоднее торговать криптовалютами 14:55, Крипто BMW назвала российские цены на новый X5 14:52, Авто Две вертолетные бригады вернулись в Россию из Сирии 14:51, Политика Власти регионов объяснили рост заболеваемости ВИЧ 14:43, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 14:43, Партнерский материал Шесть станций метро в Париже переименовали в честь победы Франции на ЧМ 14:42, Общество Сбербанк объяснил сбой в работе мобильного банка проведением техработ 14:32, Финансы
Облившего Жириновского пивом болельщика арестовали на 14 суток
ЧМ-2018, 16:09
0
Облившего Жириновского пивом болельщика арестовали на 14 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал болельщика Глеба Струнникова, который 15 июля в день проведения финального матча чемпионата мира по футболу облил лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Да, Струнникову административный арест на 14 суток», — заявили в суде.

Там уточнили, что в отношении болельщика был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2. статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Два человека погибли во Франции во время празднования победы на ЧМ-2018
Общество

Дзюрко рассказала, что инцидент произошел 15 июля на Никольской улице в Москве. «Струнников совершил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, а именно: вел себя вызывающе, намеренно облил пивом гражданина», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что на законные требования полицейских прекратить хулиганство нарушитель ответил отказом, при задержании и транспортировке в отделение Струнников оказывал сопротивление.

Глеб Струнников — один из авторов самиздата «Дискурс». Его издатель Константин Ворович сообщил РБК, что Струнников вылил пиво на депутата Владимира Жириновского из-за толчка охранника парламентария. «Он сделал это в отместку за то, что его толкнули охранники. Они шли навстречу большому потоку людей, «выжимали» всех в стену», — сказал он.

По его словам, инцидент произошел в 22:30 мск 15 июля на Никольской улице. «Полиция, сопровождавшая политика, грубо задержала Струнникова, при этом охранник политика схватил Струнникова за волосы, а сам Жириновский дважды ударил его по голове. Ночь он провел в ОВД «Китай-город». Знакомых, которые хотели передать ему еду, к нему не пустили», — отметил Ворович.

РБК направил запрос представителю Владимира Жириновского. РБК также направил запрос в пресс-службу УВД по ЦАО в Москве.

Франция фейерверками и гуляньями отметила победу сборной. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

В финальной игре чемпионата мира по футболу, которая прошла на столичном стадионе «Лужники» встречались сборные Франции и Хорватии. Матч закончился в пользу французских спортсменов. Титул чемпиона мира по футболу Франция завоевала второй раз в истории.

Теги: Владимир Жириновский , пиво , хулиганство , Тверской суд , административный арест
Главное
Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки» Политика
Материалы по теме
Шесть станций метро в Париже переименовали в честь победы Франции на ЧМ Общество
Французские футболисты после ЧМ прервали брифинг своего тренера Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter