Трамп на встрече с Путиным в Хельсинки поздравил его с проведением ЧМ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двусторонние переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, сообщает корреспондент РБК.
Трамп поздравил российского лидера с успешным проведением чемпионата мира по футболу.
Ранее президент США вошел внутрь дворца в сопровождении своей супруги Мелании Трамп и помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
Путин прибыл в Президентский дворец с опозданием. Как ранее сообщил корреспондент РБК, самолет Путина приземлился в Финляндии на полчаса позже, чем планировалось.
За несколько часов до начала встречи американского и российского лидеров Трамп позавтракал вместе с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Во время беседы Трамп выразил уверенность в том, что встреча с Путиным пройдет хорошо.
Эта встреча между лидерами стала третьей по счету. Их первая встреча прошла летом прошлого года в рамках саммита G20. Также Путин и Трамп виделись на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре 2017 года.