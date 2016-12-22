En+ Дерипаски начала производство деталей для машин проекта «Кортеж»

Входящий в En+ Group Олега Дерипаски Красноярский металлургический завод (КраМЗ) начал производство комплектующих для линейки отечественных автомобилей Aurus (разработан в рамке проекта «Кортеж»). Завод заключил контракт с ФГУП «НАМИ». Об этом говорится в сообщении En+, поступившем в РБК.

На заводе будут выпускаться штамповки колес и шесть видов штамповок для изготовления деталей подвески, отметили в компании. В этом году компания планирует поставить 8,5 т продукции.​



В UC Rusal (En+ — крупнейший акционер компании) сообщили РБК, что для алюминиевой отрасли России поддержка производителей высокотехнологичной продукции из алюминия сейчас «особо актуальна».

Проект «Кортеж» реализуется с 2013 года Центральным институтом автомобильной отрасли — Государственным научным центром «НАМИ». Впервые черный лимузин проекта Aurus Senat был использован в начале мая: на нем Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации президента.

В рамках проекта «Кортеж» планируется выпуск лимузинов, седанов, внедорожников, минивэнов, которые будут использоваться для перевозки и сопровождения первых лиц государства.