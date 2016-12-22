В Индонезии родственники убитого крокодилом в отместку убили 300 рептилий

Жители одной из деревень Индонезии напали на ферму по разведению крокодилов и перебили всех животных, мстя за гибель одного из обитателей деревни, убитого крокодилом, сообщает издание The Jakarta Post. Атака на ферму произошла, после того как один из жителей деревни вошел на ее территорию, чтобы нарвать травы для своего скота, и был атакован крокодилом.
По данным издания, вооруженные ножами, лопатами и молотами люди убили 292 крокодила — от взрослых двухметровых до недавно вылупившихся из яиц малышей.
«Крокодилов ловили, вытаскивали из воды и били ножами до смерти. Это было ужасно», — рассказал The Jakarta Post один из свидетелей случившегося.
По данным Reuters, ферма была создана для разведения редких гребнистых и новогвинейских крокодилов. Глава природоохранного агентства индонезийской провинции Западное Папуа Басар Манулланг заявил, что ферма имела все необходимые разрешения, а напавшие на нее нарушили закон, уничтожив чужую собственность.
По данным Reuters, одним из условий создания крокодиловой фермы в 2013 году было обеспечение безопасности местных жителей.