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В Индонезии родственники убитого крокодилом в отместку убили 300 рептилий
Общество, 10:32
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В Индонезии родственники убитого крокодилом в отместку убили 300 рептилий

Жители одной из деревень Индонезии напали на ферму по разведению крокодилов и перебили всех животных, мстя за гибель одного из обитателей деревни, убитого крокодилом, сообщает издание The Jakarta Post. ​Атака на ферму произошла, после того как один из жителей деревни вошел на ее территорию, чтобы нарвать травы для своего скота, и был атакован крокодилом.

По данным издания, вооруженные ножами, лопатами и молотами люди убили 292 крокодила — от взрослых двухметровых до недавно вылупившихся из яиц малышей.

«Крокодилов ловили, вытаскивали из воды и били ножами до смерти. Это было ужасно», — рассказал The Jakarta Post один из свидетелей случившегося.

​По данным Reuters, ферма была создана для разведения редких гребнистых и новогвинейских крокодилов. Глава природоохранного агентства индонезийской провинции Западное Папуа Басар Манулланг заявил, что ферма имела все необходимые разрешения, а напавшие на нее нарушили закон, уничтожив чужую собственность.

По данным Reuters, одним из условий создания крокодиловой фермы в 2013 году было обеспечение безопасности местных жителей.

Теги: Индонезия , крокодил
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