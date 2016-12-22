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Четверо детей отравились курительной смесью в Новосибирске
Общество, 09:50
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Четверо детей отравились курительной смесью в Новосибирске

Четверо несовершеннолетних отравились курительной смесью после обнаружения «закладки» на одной из улиц Новосибирска. Об этом заявил первый заместитель начальника областного ГУ МЧС Андрей Деменев, передает ТАСС.

«Вчера поступила информация из Центра медицины катастроф, что четверо детей возле жилого дома по адресу: улица Зорге, обнаружили «закладку» с курительной смесью», — рассказал он, добавив, что после употребления смеси они были госпитализированы.

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По словам Деменева, в больницу попали дети в возрасте 10, 13, 15 и 16 лет. В настоящее время состояние их здоровья оценивается как стабильное. Однако, как уточнил представитель МЧС, ранее один из пострадавших находился в реанимации.

Первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров заявил, что это не первый подобный случай. «Сотрудники полиции и муниципальной службы по делам несовершеннолетних проводят расследования», — добавил чиновник.

Теги: Новосибирск , отравление , курение
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