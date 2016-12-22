В Иркутской области зафиксировали природные пожары на площади 23 тыс. га

В Иркутской области зафиксировано 22,7 тыс. га природных пожаров. Об этом сообщается на сайте правительства региона.



Как отмечается в сообщении, 10 очагов возгорания были зафиксированы в Катангском районе. Из них пожары на площади 22 тыс. га бушуют в лесистой местности, а 777 га — не на лесной территории. В правительстве отметили, что причиной возгорания стали грозы.



Всего с 13 по 15 июля в Иркутской области были ликвидированы пожар на площади 20 га. В Тайшетском районе возгорание было локализовано и остановлено на площади 86 га.

В воскресенье, 15 июля, федеральная авиалесоохрана на сайте сообщала, что в субботу, 14 июля, пожарные ликвидировали 30 очагов возгорания на площади 135 га. На тот момент в России было зафиксировано 117 лесных пожаров на площади 72,3 тыс. га, в том числе Красноярском крае, Мурманской и Псковской областях. Всего в тушении принимали участие 2,1 тыс. человек, 218 единиц техники. В мониторинге и ликвидации пожаров были задействованы 85 воздушных судов. На данный момент режим чрезвычайной ситуации действуют на территории республики Тыва, в Якутии и Красноярском крае.