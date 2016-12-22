ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,97 61,93 EUR Нал. 73,80 72,69 USD Бирж. 62,56 +0,31 EUR Бирж. 73,09 +0,44 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6359,90 +86,00 IMOEX 2346,43 +1,05% RTSI 1189,35 +1,01% Brent 75,15 +2,18% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
В Иркутской области зафиксировали природные пожары на площади 23 тыс. га
Лента новостей
7 ошибок на парковке, после которых машину эвакуируют 08:13, Авто Песков назвал условие расширения географии использования машин «Кортеж» 08:08, Политика Росприроднадзор оценил нанесенный ММК ущерб экологии в 3,2 млрд руб. 08:01, Бизнес Песков рассказал о роли нового оружия в «бетонировании» ядерного паритета 08:01, Политика В Иркутской области зафиксировали природные пожары на площади 23 тыс. га 07:24, Общество Чемпионат экранов: как интернет отыгрывает у ТВ интерес болельщиков 07:01, Технологии и медиа 15 вопросов о встрече Путина и Трампа в Хельсинки 07:00, Политика Помпео заявил об ответственности России за отношения Москвы и Вашингтона 06:44, Политика Times сообщила о переговорах Великобритании и Эквадора о судьбе Ассанжа 06:39, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 06:20, РБК и «Шелл» СК рассказал о подтверждении подлинности останков царской семьи 06:15, Общество Президент Хорватии выступила за диалог с Россией вместо изоляции 05:43, Политика Туск после слов Трампа о ЕС обвинил его в распространении лживых новостей 05:19, Политика Брат отравившегося в Эймсбери рассказал о «Новичке» в флаконе от духов 05:11, Политика СМИ узнали о планах ограничить импорт алюминия для поддержки Rusal 05:01, Экономика СМИ рассказали о планах эвакуировать группу «Белые каски» из Сирии 04:44, Политика СМИ узнали об отказе принцев участвовать во встрече Елизаветы II и Трампа 04:07, Политика NYT связала «дело Скрипаля» с предполагаемым вмешательством в выборы США 03:37, Политика Фестиваль болельщиков ФИФА во время ЧМ посетили более 7 млн человек 03:35, Общество В Минобороны подвели итоги весеннего призыва 03:13, Политика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 02:54, РБК и Schneider Electric СМИ узнали о пропаже сотен военных после нападения «Боко-Харам» в Нигерии 02:39, Политика В Париже во время празднования победы сборной на ЧМ произошли беспорядки 02:35, Общество Трамп накануне встречи с Путиным назвал ЕС противником США в торговле 01:59, Политика В ЮАР при пожаре на шахте погибли пять человек 01:51, Общество В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор 01:28, Общество Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 01:11, РБК и Sony Bravia В Волгограде из-за ливней объявили режим чрезвычайной ситуации 01:00, Общество
В Иркутской области зафиксировали природные пожары на площади 23 тыс. га
Общество, 07:24
0
В Иркутской области зафиксировали природные пожары на площади 23 тыс. га

В Иркутской области зафиксировано 22,7 тыс. га природных пожаров. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается в сообщении, 10 очагов возгорания были зафиксированы в Катангском районе. Из них пожары на площади 22 тыс. га бушуют в лесистой местности, а 777 га — не на лесной территории. В правительстве отметили, что причиной возгорания стали грозы.

Всего с 13 по 15 июля в Иркутской области были ликвидированы пожар на площади 20 га. В Тайшетском районе возгорание было локализовано и остановлено на площади 86 га.

В воскресенье, 15 июля, федеральная авиалесоохрана на сайте сообщала, что в субботу, 14 июля, пожарные ликвидировали 30 очагов возгорания на площади 135 га. На тот момент в России было зафиксировано 117 лесных пожаров на площади 72,3 тыс. га, в том числе Красноярском крае, Мурманской и Псковской областях. Всего в тушении принимали участие 2,1 тыс. человек, 218 единиц техники. В мониторинге и ликвидации пожаров были задействованы 85 воздушных судов. На данный момент режим чрезвычайной ситуации действуют на территории республики Тыва, в Якутии и Красноярском крае.

Теги: Иркутская область , лесные пожары , пожары
Главное
Песков рассказал о роли нового оружия в «бетонировании» ядерного паритета Политика
Материалы по теме
В жилом доме в Якутии из-за пожара эвакуировали более 40 жильцов Общество
Крупный пожар произошел недалеко от аэропорта Хитроу в Лондоне Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter