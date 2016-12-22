СМИ узнали о пропаже сотен военных после нападения «Боко-Харам» в Нигерии

В Нигерии сотни военных пропали без вести после того, как боевики запрещенной в России организации «Боко Харам» захватили базу на северо-востоке страны. Об этом сообщил военный источник, передает AFP.



По его словам, террористы заняли базу в штате Йобе, на которой в момент нападения были 734 военных. Собеседник агентства отметил, что с базы вернулись менее 100 человек. Он сказал, что террористы напали вечером многочисленной группой и захватили базу после ожесточенной битвы, которая длилась чуть более двух часов.



Источник AFP отметил, что в городе Гейдам, который находится в 60 км от атакованной базы, вернулся командир и 63 солдата. Всего пропавшими числятся 670 человек.



Лидер местных анти-джихадистких групп рассказал агентству, что в ходе столкновений погибли военные, но точное число назвать он не смог.

Представитель нигерийской армии заявил, что им неизвестно об атаке. Он отметил, что еще не получил информацию об этом.

«Боко Харам» — радикальная исламистская группировка, которая в 2015 году присягнула террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). «Боко Харам», что в переводе с язык джиуса означает «западное образование — грех», хочет ввести шариат на всей территории Нигерии и борется против западных ценностей.