В Канзас-сити подозреваемый в убийстве ранил трех полицейских

В Канзасе подозреваемый в убийстве ранил трех полицейских. Об этом сообщили в полиции, передает KCTV 5.



Как отмечается в сообщении, детектив и сотрудник правоохранительных органов вели следствие в мотеле Sky Vu по делу об убийстве индийского студента из Университета Миссури в Канзас-Сити. Он был убит во время ограбления 6 июля, сообщает ABC.

Полицейские выследили подозреваемого и проследовали за ним в другое место. Подозреваемый открыл по ним открыли огонь, и оба сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Как сообщается в Twitter канзасской полиции, мужчина вел огонь из винтовки.



Подозреваемый скрылся с места происшествия на машине вместе с неизвестным. Вскоре полицейские нашли автомобиль и его пассажира, который был задержан. Правоохранители после обнаружили подозреваемого в доме. Он забаррикадировался, но затем вышел оттуда, стреляя по полицейским. Они открыли огонь в ответ, и мужчина был убит. В результате перестрелки пострадал еще один полицейский.



В полиции отметили, что ранения, которые получили правоохранители, не угрожают их жизни, и они поправятся.