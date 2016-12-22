На ВДНХ после реставрации запустили фонтан «Золотой колос»

В Москве после реставрации запустили фонтан «Золотой колос» на ВДНХ. В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин, сообщает Агентство городских новостей Москва.

Он рассказал, что когда только начинались разговоры о реставрации фонтана, ему показалось, что все реставраторы «отписались». Несмотря на первые впечатления, концепция «Золотого колоса» удалась.

«Вы сделали то, что не могли сделать больше 30 лет. Этому предшествовала большая подготовительная работа», — заявил мэр столицы.

Реставратор Елена Кузнецова добавила, что работы были завершены за шесть месяцев, что стало рекордным сроком. В то же время при реставрации применялись те же материалы, что и при изготовлении фонтана, так что он воссоздан в историческом виде.

Как отмечает «Интерфакс», помимо «Золотого колоса» на главной алее ВДНХ открыли после реставрации 14 фонтанов. Также завершили работы по ремонту фасадов центрального павильона и павильонов бывших республик Советского Союза.

В апреле 2017 года мэр Москвы объявил о масштабной реконструкции ВДНХ.​ В октябре 2017 года РБК подсчитал, что власти Москвы собираются потратить на реставрацию фонтанов на ВДНХ 3,3 млрд руб. Согласно тендеру на реставрацию фонтана «Золотой колос», общая стоимость работ должна была составить 702 млн руб.