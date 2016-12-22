Путин принял участие в церемонии передачи Катару права на проведение ЧМ

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии передачи эстафеты проведения ЧМ по футболу в Кремле. В ней также участвовали эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава России передал красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года эмиру Катара, где мировое футбольное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.​

Президент России заявил, что он и вся Россия гордится тем уровнем, к котором прошел ЧМ-2018. Он добавил, что Россия готова поделиться с Катаром опытом проведения чемпионата.

Путин также отметил, что футбол смог выполнить свою главную цель — «объединить людей, страны и континенты».

Джанни Инфантино ​заявил о влюбленности в Россию, где он смог ощутить «позитивную энергию и позитивное влияние». Обращаясь к Тамиму Бен Хамаду Аль Тани, он выразил абсолютную уверенность, что он и все гости ЧМ-2022 смогут так же сильно полюбить и​ Катар.

Эмир Катара, в свою очередь, поздравил Путина с «прекрасным проведением чемпионата». Он понадеялся, что в 2022 году сборная Катара сможет повторить или даже превысить успех российской команды на ЧМ-2018. ​