Белый дом отменил интервью Болтона CNN из-за «неуважения» к Трампу

Белый дом отменил интервью советника президента США Джона Болтона CNN, чтобы наказать телеканал за «плохое поведение» по отношению к президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее об отмене интервью в Twitter сообщил журналист CNN Джейк Таппер. «Нам сказали, что Болтон по-прежнему готов к интервью, однако Белый дом отменил его», — уточнил он.

В ответ Сандерс объяснила, что данное решение было принято в связи с неподобающим поведением журналиста по отношению к Трампу и Мэй во время их совместной пресс-конференции. «Вместо того​ чтобы поощрять плохое поведение, мы решили пересмотреть приоритеты в телевизионных выступлениях чиновников», — пояснила она.

Таппер рассказал, что в ходе конференции 13 июля корреспондент пытался задать Трампу вопрос, на что тот ответил отказом и заявил, что CNN производит «фейковые новости».