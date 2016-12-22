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Социологи узнали фаворита россиян в финальном матче ЧМ-2018
Общество, 10:23
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Социологи узнали фаворита россиян в финальном матче ЧМ-2018

Большая часть россиян в финальном матче ЧМ-2018 будет болеть за Хорватию, однако победу предрекает сборной Франции. Такой результат показал опрос ВЦИОМ, передает «РИА Новости»

По данным опроса, смотреть финал чемпионата будет 61% жителей России, из них 58% — дома или на работе, 2% — в кафе и еще 1% — в фан-зоне и на стадионе «Лужники».

В матче сборных Хорватии и Франции у россиян определился фаворит. Около 35% будут болеть за Хорватию, а еще 31% — за Францию. При этом 41% россиян полагает, что чемпионом в этом году станет именно французская команда, а победу Хорватии прочат 39% респондентов.

ВЦИОМ провел опрос 12 июля. Социологи в ходе телефонного интервью опросили 1,6 тыс. человек​ старше 18 лет.

Теги: социологи , фаворит , россияне , опрос , ВЦИОМ
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