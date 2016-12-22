Журналистка Die Welt обвинила Германию в высокомерном отношении к России

Журналистка Die Welt Катрин Шпёр обвинила Германию в высокомерном отношении к России. Так она заявила на страницах издания, комментируя результаты ЧМ-2018.

По ее словам, Германия в последнее время вернулась к привычке изображать Россию как страну с низкой моралью, а русских — нацией, недостойной организовывать чемпионат мира.​

Шпёр также отметила, что в последнее время в немецких СМИ появилось большое количество материалов, в которых говорилось, что в политическом и экономическом дефиците России виноват ее президент Владимир Путин.

«Но русские, вместо того чтобы идти на баррикады, переизбрали «диктатора» абсолютным большинством. Я считаю, в этом есть какое-то противоречие», — указывает Шпёр.

Она добавила, что больше всего ее удивил отчет немецкого коллеги, который отметил, что русские «дикари» могут смеяться.

Журналистка подытожила, что, по ее мнению, в настоящее время трудно найти «достойную» для проведения ЧМ страну, поскольку большинство стран «сидят на горах трупов своего прошлого», в том числе и Германия.

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