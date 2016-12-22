В Чикаго начались протесты после сообщения об убийстве мужчины полицией

В американском городе Чикаго начались массовые протесты после того, как в результате стрельбы сотрудников полиции погиб мужчина. Об этом сообщает газета Chicago Tribune.
По данным издания, полицейские вечером в субботу увидели на улице вооруженного человека и подошли к нему, чтобы провести досмотр. После того как мужчина попытался оказать сопротивление, сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. От полученных ранений пострадавший сончался в больнице, куда его сразу же госпитализировали после инцидента.
После происшествия в городе начались массовые протесты. Местные жители бросали бутылки и камни в полицейских, выкрикивая слово «убийцы». В ответ правоохранители использовали дубинки.
«Четверо офицеров получили ранения от камней и бутылок. Четыре демонстранта были арестованы», — подытожил главный представитель чикагской полиции Энтони Гульельми, добавив, что офицеры «расчистили место преступления».