В Москве отменили показ фильма украинского режиссера Лозницы «Донбасс»

В Москве в летнем кинотеатре Garage Screen музея современного искусства «Гараж» из-за технических неполадок отменили показ фильма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы14 июля. Об этом заявил РИАМО представитель администрации музея.

Собеседник агентства подчеркнул, что были отменены показы двух фильмов. 14 июля — фильма «Донбасс», а 15 в кинотеатре музея планировали показать французский фильм. Оба они отменены. «Это связано с техническими неполадками в нашем кинотеатре, мы были вынуждены его просто закрыть», — сказал представитель администрации.

По данным РЕН ТВ, фильм планировалось показать без прокатного удостоверения, в связи с этим Минкультуры внесло предостережение руководству музея.

Фильм «Донбасс» совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии основан на документальных материалах. Он повествует о жизни самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Премьера состоялась на Каннском фестивале в параллельной программе «Особый взгляд». Кинолента получила приз за лучшую режиссерскую работу — за «пронзительный взгляд на войну на его родине Украине». Сам Лозница не смог присутствовать на премьере, но от его имени было зачитано обращение, в котором режиссер заявил, что выступает против войны и отстаивает свободу творчества и личности. Также он поддержал своего соотечественника Олега Сенцова, который находится в тюрьме в России.