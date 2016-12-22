Экс-глава МВД Украины предложил вернуть Крым поставками воды из Днепра

Бывший глава украинского МВД Анатолий Могилев заявил, что для реинтеграции Крыма в состав Украины необходимо начать поставлять на полуостров воду из Днепра, об этом он заявил в эфире телеканала «112».

«Если мы считаем, что люди, живущие в Крыму, — это граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма в составе Украины, наверное, нужно думать и о людях, которые там живут», — сказал он.

По его словам, на полуострове много «пустот» и нет больших запасов воды, из-за чего может начаться засуха.

В 2017 году Украина установила дамбу в Херсонской области, перекрыв тем самым поток воды в Крым. Конструкцию построили за год, стоимость проекта составила 35 млн грн​ (около $1,3 млн).

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Киев не признал это решение и считает полуостров «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что считает переход Крыма в Россию легитимным. В октябре 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является частью России «де-юре и де-факто».