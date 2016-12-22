ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,10 62,08 EUR Нал. 73,81 72,32 USD Бирж. 62,26 -0,10 EUR Бирж. 72,65 -0,18 USD ЦБ. 62,29 +0,09 EUR ЦБ. 72,47 -0,22 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6239,00 -6,90 IMOEX 2346,43 +1,05% RTSI 1189,35 +1,01% Brent 75,15 +2,18% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
СМИ сообщили о госпитализации исполнительного директора «Уралвагонзавода»
Лента новостей
Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 17:37, Спецпроект РБК Спорт Израиль нанес воздушные удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа 17:25, Политика На авиашоу в Париже перепутали цвета флага Франции 17:20, Общество ЧМ-2018. Матч за третье место. Бельгия — Англия. Онлайн 17:00, Спорт Путин примет участие в награждении победителя ЧМ 16:59, Общество В Сети появилось видео испытаний «летающей машины» BlackFly 16:43, Технологии и медиа Как правильно подобрать солнцезащитные очки 16:42, РБК Стиль и Roberto Cavalli 12 «друзей» Хиллари: в чем обвиняют США «хакеров из ГРУ» 16:32, Политика ФИФА отказалась наказывать футболиста Виду за видео с фразой о Белграде 16:22, Общество Собянин поддержал появление на Никольской памятного знака в честь ЧМ-2018 16:22, Общество Появилось видео брифинга Порошенко перед полупустым залом на саммите НАТО 15:54, Политика 10 интересных фактов о «Лужниках», где пройдет финал ЧМ-2018 15:48, Недвижимость  Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 15:42, Спецпроект РБК Спорт «Рука Бога» и «гол столетия»: как Марадона стал главным героем ЧМ-1986 15:20, Спорт В МЧС предупредили москвичей о граде и дожде в субботу 15:17, Общество Airbus заключила контракт на €555 млн на поставку 55 вертолетов Украине 15:15, Политика Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения в Крыму 14:54, Общество Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 14:53, РБК и Subaru «Челси» объявил о переходе футболиста сборной Италии за €65 млн 14:48, Спорт Трамп выразил надежду поиграть в гольф во время визита в Шотландию 14:30, Политика В столице Сомали возле президентского дворца взорвался автомобиль 14:21, Общество Центр Хельсинки перекроют на время встречи Путина и Трампа 14:10, Политика Чего ожидать от встречи Путина и Трампа 14:05, Политика Саммит РФ и США, нефть и налоги: что будет с рублем на будущей неделе 13:58, Quote 7 вещей, которым стоит поучиться у детей 13:55, Спецпроект РБК PINK Лучший бомбардир ЦСКА согласовал контракт с бразильским клубом 13:53, Спорт Трамп связал вторжение спецслужб России в выборы с президентством Обамы 13:39, Политика В России, с любовью: чему нас научил чемпионат мира по футболу 13:19, Стиль
СМИ сообщили о госпитализации исполнительного директора «Уралвагонзавода»
Общество, 17:54
0
СМИ сообщили о госпитализации исполнительного директора «Уралвагонзавода»

Испольнительный директор «Уралвагонзавода» и депутат Заксобрания Свердловской области попал в больницу, после падения со скалы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в УВЗ.

Собеседник агентства рассказал, что Рощупкин не отвечает на звонки. «Одно могу сказать — он находится в сознании, госпитализирован», — заявил он. В свою очередь, информированный источник «Интерфакса» уточнил, что Рощупкина на вертолете доставили в больницу в Екатеринбурге.

Глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РБК, что во время отдыха группы людей на водоеме под Нижним Тагилом, один из отдыхающих упал и в результате был травмирован. По его словам, мужчина получил черепно-мозговую травму и рваные раны тела, ему оказали медицинскую помощь. Имя пострадавшего в МВД не назвали.

РБК направил запрос в «Уралвагонзавод».

Теги: УВЗ , Исполнителный директор , госпитализация
Главное
ФИФА отказалась наказывать футболиста Виду за видео с фразой о Белграде Общество
Материалы по теме
Мантуров допустил продажу доли в УВЗ инвестору после 2018 года Бизнес
Холманских стал председателем совета директоров Уралвагонзавода Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter