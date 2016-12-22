СМИ сообщили о госпитализации исполнительного директора «Уралвагонзавода»

Испольнительный директор «Уралвагонзавода» и депутат Заксобрания Свердловской области попал в больницу, после падения со скалы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в УВЗ.

Собеседник агентства рассказал, что Рощупкин не отвечает на звонки. «Одно могу сказать — он находится в сознании, госпитализирован», — заявил он. В свою очередь, информированный источник «Интерфакса» уточнил, что Рощупкина на вертолете доставили в больницу в Екатеринбурге.

Глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РБК, что во время отдыха группы людей на водоеме под Нижним Тагилом, один из отдыхающих упал и в результате был травмирован. По его словам, мужчина получил черепно-мозговую травму и рваные раны тела, ему оказали медицинскую помощь. Имя пострадавшего в МВД не назвали.

РБК направил запрос в «Уралвагонзавод».