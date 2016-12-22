Собянин поддержал появление на Никольской памятного знака в честь ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею установить памятный знак в честь чемпионата мира по футболу на Никольской улице, ставшей одним из самых популярных мест столицы у болельщиков. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся», — написал мэр. Он также предложил читателям оставить свои пожелания в комментариях.

7 июля,​ в день матча между сборными России и Хорватии, Собянин посетил Никольскую и пообщался там с болельщиками. Политолог Алексей Макаркин в беседе с РБК заявил, что визит мэра на Никольскую является «закономерным элементом избирательной компании».

ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июля. Финал мундиаля состоится в воскресенье, 15 июля, за титул чемпиона миру будут бороться сборные Франции и Хорватии.