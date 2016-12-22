В горах под Сочи обнаружили тело пропавшего во время похода подростка

Под Сочи обнаружили тело 13-летнего подростка, который отбился от детской туристической группы и пропал в горах 10 дней назад. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, передает ТАСС.



Как отмечается в сообщении, тело было обнаружено вечером, 13 июля, в труднодоступной местности.



На сайте управление Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщается, что мальчик пропал 3 июля. Он был членом туристической группы, в которую входили 10 детей от 11 до 16 лет и трое взрослых. Ее маршрут проходил через лесистую местность в двух километрах от села Бабук-Аул. В СК отметили, что поход не был зарегистрирован. Мальчик отбился от группы и не вернулся. Сотрудники правоохранительных органов нашли во время поисков его рюкзак. Как сообщает «Кубань 24», по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



Поисками мальчика занимались МЧС, сотрудники полиции, Росгвардии, егеря, поисковый отряд «Лиза Алерт», а также волонтеры и альпинисты. В ходе спасательной операции были применены вертолеты, БПЛА и специальная техника.