Американца признали виновным в покушении на дипломата США в Мексике

Окружной суд Александрии в штате Вирджиния признал американца Зия Зафара, который был студентом в Мексике, виновным в покушении на сотрудника консульства США в мексиканском городе Гвадалахара. Об этом сообщает Washington Post.



Покушение на вице-консула Кристофера Ашкрафта было совершено в январе 2017 года. Он выезжал из спорт-клуба, когда Зафар в парике и в темных очках, подошел к его машине и выстрелил один раз в мужчину. Пуля попала Ашкрафту в грудь и застряла в позвоночнике

Прокуроры заявили, что обвиняемый не был знаком лично с Ашкрафтом, но знал, что он работает в консульстве. Сам Зафар уроженец Чино-Хил в штате Калифорния. В Мексику он прибыл по студенческой визе.



Обвиняемый свою вину признал. «Я виновен во всем», — заявил он во время заседания суда. Зафар был признан виновным в покушении на убийство пользующегося международной защитой лица и в применении огнестрельного оружия. Как отмечает издание, минимальный срок за эти преступления — 10 лет тюрьмы. Оглашение приговора назначено на 7 ноября.