Хорватский футболист пообещал сделать тату на лбу в случае победы на ЧМ

Футболист сборной Хорватии Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу, если его команде удастся победить на чемпионате мира по футболу. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает «Спорт-Экспресс».
«Да. У меня на лбу много свободного места. Думаю, это отличный вариант. Только с женой посоветуюсь», — сказал Ракитич.
Он добавил, что оказаться в финале мундиаля было его заветной мечтой.
Сборная Хорватии на ЧМ-2018 не потерпела ни одного поражения. Она вышла из группы на первом месте, обыграв Аргентину, Нигерию и Исландию. В 1/8 хорваты в серии пенальти обыграли датчан, а в четвертьфинале — россиян. В полуфинале Хорватия победила Англию со счетом 2:1.
Финал чемпионата пройдет в воскресенье, 15 июля, соперником хорватов станет сборная Франции.