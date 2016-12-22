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В США взорвали две башни стартового комплекса на мысе Канаверал
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В США взорвали две башни стартового комплекса на мысе Канаверал
Общество, 18:24
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В США взорвали две башни стартового комплекса на мысе Канаверал

На мысе Канаверал в США уничтожили две башни космического стартового комплекса 17, передает телеканал ABC.

Видео: ABC World News Tonight with David Muir / Facebook

Башни не использовались с сентября 2011 года. Освободившееся после их сноса место получит частная компания Moon Express, которая планирует заняться промышленной добычей полезных ископаемых на Луне.

Телеканал отмечает, что за 61 год работы башни были задействованы в 325 запусках.

Космический стартовый комплекс 17 построили в 1956 году, чтобы запустить с него PGM-17 Thor — первую баллистическую ракету среднего радиуса действия, принятую на вооружение США.

Теги: Канаверал , стартовый комплекс , взрыв
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