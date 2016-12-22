В Москве открыли сад в память Анны Политковской

Во дворе редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке в Москве открыли сад имени журналистки Анны Политковской, сообщает «Интерфакс».

В церемонии приняли участие сотрудники «Новой газеты» во главе с издателем Дмитрием Муратовым, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, послы более десяти государств, а также родственники Политковской.

Муратов отметил, что неофициально это место будет называться «Анин сад». «Это озеленение. Мы с управой договорились, что озеленим грядку», — уточнил он.

Венедиктов заметил, что организаторы обратились в мэрию и получили разрешение, чтобы в Москве появился сад​ имени Политковской.

В честь Политковской названы улица в Тбилиси, сад в Милане, парк в Карловых Варах, улица в итальянском городе Феррара и другие объекты.

Работавшая в «Новой газете» Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Основной причиной случившегося следователи сочли профессиональную деятельность журналистки. Заказчик преступления не найден.

Виновными в организации и исполнении убийства были признаны Лом-Али Гайтукаев, Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков.

