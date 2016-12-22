Самолет из Махачкалы сел в Москве из-за курившего на борту пассажира

Рейс авиакомпании «Победа» из Махачкалы в Санкт-Петербург вынужденно посадили в московском аэропорту Внуково из-за закурившего на борту пассажира. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь авиакомпании Елена Аттикова.

«Пришлось сделать вынужденную посадку во Внуково из-за закурившего на борту пассажира», — сказала она.

В пресс-службе уточнили, что задержка составила около 40 минут. «Сейчас самолет летит в Санкт-Петербург, возможно, даже уже прилетел», — пояснила Аттикова.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс DP505 вылетел в Санкт-Петербург в 11:05 и должен был прибыть в Санкт-Петербург в 14:20. На сайте «Победы» уточняется, что в 13:25 самолет прибыл в Москву.