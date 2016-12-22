Власти Москвы пообещали льготы аспирантам на проезд с 1 сентября

Аспиранты московских вузов с 1 сентября получат льготы на проезд в общественном транспорте. Об этом говорится в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

«Этими льготами испокон веков пользуются студенты. С 1 марта 2018 года мы ввели их для ординаторов. Аспиранты ничем не хуже. Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки», — написал мэр.

Собянин отметил, что регулярно выступает с лекциями в московских вузах и ему часто задают вопросы аспиранты о льготах на проезд.

Мэр отметил, что этими льготами смогут воспользоваться 50 тыс. человек.