В Саратове на предприятии «Роскосмоса» произошел пожар

В Саратове произошло возгорание на производственном объединении (ПО) «Корпус», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«Площадь возгорания составила 100 кв. м. Возгоранию был присвоен 2 номер сложности, на предприятие выехали семь пожарных расчетов», — сказали в пресс-службе. Пожар произошел в 8:45 по местному времени (7:45 мск) в градирне (устройство для охлаждения воды направленным потоком воздуха. — РБК).

По данным МЧС, пожар ликвидировали, пострадавших нет.

ПО «Корпус» является филиалом ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина», которое принадлежит госкорпорации «Роскосмос». «Корпус» изготавливает командные приборы систем стабилизации и управления ракетно-космической техникой для Международной космической станции, «Прогресс-М», ГЛОНАСС и других.