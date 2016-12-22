МЧС рассказало об аварийной посадке самолета в аэропорту Ханты-Мансийска

В аэропорту Ханты-Мансийска 12 июля аварийно приземлился самолет в связи с технической неисправностью, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«12 июля в 16:28 на пульт МЧС России по ХМАО поступило сообщение об аварийной посадке самолета по технической неисправности в аэропорту Ханты-Мансийска. Самолет благополучно сел, пассажиры на несколько часов были размещены в здании аэропорта. Борт был заменен, пассажиры вылетели по своему маршруту», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщает портал «ЮграPRO», самолет принадлежит компании Utair и выполнял рейс Когалым — Москва. В «Центроспас-Югория» изданию сообщили, что аварийно-восстановительные работы не потребовались. В пресс-службе регионального МЧС порталу добавили, что на происшествие выезжали 40 спасателей и восемь единиц спецтехники.

В пресс-службе Utair РБК сообщили, что по техническим причинам рейс Когалым — Москва совершил внеплановую посадку в Ханты-Мансийске. Приземление прошло в штатном режиме, аварийной посадки не было. Авиакомпания заменила самолет, и рейс прибыл в Москву с задержкой 4 часа 15 минут. На борту пассажирам предоставили питание и напитки.