Экс-прокурору Венесуэлы сообщили о смерти Чавеса за три месяца до события

Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас рассказала, что 28 декабря 2012 года ей позвонил ​тогдашний председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо и сообщил о смерти президента страны Уго Чавеса, передает венесуэльская газета El Nacional. По данным издания, Диас рассказала об этом в интервью изданию Punto de Corte, однако сайт этого издания по состоянию на 9:00 мск был недоступен.

Она уточнила, что в тот момент находилась не в Венесуэле, однако приняла решение срочно брать билеты и лететь в Каракас.

Диас отметила, что через некоторое время Кабельо вновь позвонил ей, сказав, что Чавес жив. Экс-генпрокурор добавила, что власти даже проводили расследование этого инцидента.

По официальной версии, в июне 2011 года Чавес обратился к жителям Венесуэлы и сообщил о перенесенной операции по удалению внутритазового абсцесса и злокачественной опухоли. Спустя год Чавес объявил о том, что он полностью выздоровел, однако в ноябре 2012 года рассказал о необходимости дальнейшего лечения от рака на Кубе. 5 марта 2013 года вице-президент Венесуэлы объявил о том, что Уго Чавес умер от рака. Власти страны приняли решение не хоронить тело Чавеса, после чего выставили его в музее Революции.