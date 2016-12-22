В «Дикси» петербуржцу предрекли раннюю смерть из-за жалобы на кассира

В ответ на жалобу посетителя на отсутствие разменных денег в кассе одного из магазинов «Дикси» в Санкт-Петербурге его управляющий пригрозил, что тот может «не дожить до старости». Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал изданию посетитель магазина Олег, инцидент произошел 12 июля в магазине на Дунайском проспекте. Когда у кассира не оказалось мелочи. чтобы отдать сдачу с пятисот рублей, тот ударил по кассе и обругал покупателя за непредусмотрительность. Олег потребовал управляющего, но ему дали лишь написать отзыв в книге жалоб и оставил свой электронный адрес для обратной связи. Утром, сообщает «Фонтанка» ему на почту пришел ответ. «Уважаемый Антон, мы с прискорбием сообщаем что вы редкостный ***. Видимо вас не учили что стучать не хорошо. Наш продавец получит премию за смелость при общении с вами. А вам я советую больше не стучать, а то ведь не доживете до старости. Управляющий Магазина», — цитирует «Фонтанка» текст письма, сохраняя орфографию и пунктуацию.

Однако позднее перед покупателем извинилась клиентская служба торговой сети и назвали его по имени правильно. В то же время, в прокуратуре приняли жалобу Олега на поведение кассира, однако рассматривать угрозу убийства отказались.