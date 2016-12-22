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СМИ сообщили о 12 пострадавших при взрыве у аэропорта в Каире
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СМИ сообщили о 12 пострадавших при взрыве у аэропорта в Каире
Общество, 02:12
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СМИ сообщили о 12 пострадавших при взрыве у аэропорта в Каире

При взрыве двух топливохранилищ близ международного аэропорта Каира пострадали 12 человек. Об этом сообщает местное издание Masrawy со ссылкой на источники.

Всех пострадавших госпитализирвоали. Издание уточняет, что пожар случился на объекте, принадлежащем компании Heliopolis Chemical Industries.​

О взрыве двух резервуаров с топливом в аэропорту Каира стало известно вечером 12 июля. Власти заверили, что инцидент произошел за пределами территории воздушной гавани и не повлиял на взлеты и посадки самолетов. В ликвидации возгорания участвовала 21 пожарная машина. По факту инцидента начато расследование.

Теги: Каир , Аэропорт , пострадавшие
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