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США потребовали от Китая и России прекратить поставки топлива в КНДР
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США потребовали от Китая и России прекратить поставки топлива в КНДР
Политика, 01:57
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США потребовали от Китая и России прекратить поставки топлива в КНДР

США призвали Россию и Китай — единственных легальных поставщиков топлива в Северную Корею — немедленно прекратить его отправку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский документ.

«Эти поставки и любые другие должны быть немедленно остановлены, поскольку Соединенные Штаты считают, что КНДР нарушили свою квоту на переработанные нефтепродукты в 2018 году», — цитирует агентство американский документ, предоставленный в Комитет по санкциям против Северной Кореи при Совете Безопасности ООН.

К документу американская сторона приложила список из 89 северокорейских танкеров, незаконно перевезших топливо, а также их фото.

Согласно наложенным на КНДР санкциям, она не должна получать из-за рубежа более 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год.

На самом сайте комитета отмечается, что Китай и Россия — единственные, кто открыто заявили о легальных поставках около 14 тыс. тонн топлива для Северной Кореи за первые пять месяцев 2018 года.

Санкции СБ ООН были наложены на КНДР в сентябре 2017 года как ответ на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Так, за весну и лето того года Северная Корея испытала водородную бомбу, а также межконтинентальные баллистические ракеты, способные поразить всю территорию США. В итоге СБ ООН запретил создавать новые совместные предприятия с северокорейцами, использовать северокорейских рабочих за рубежом, ограничить импорт нефти и текстильной продукции, запретить продавать Пхеньяну конденсат и газоконденсаты, а также другие товары. В декабре того же года санкции ужесточили, в частности, введя лимит на экспорт в страну 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год.

Теги: КНДР , поставщики топлива , Китай
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