У аэропорта Каира произошел взрыв

Близ аэропорта Каира произошел взрыв в двух топливохранилищах. Об этом сообщает Reuters

В то же время египетские власти заявляют, что работа воздушной гавани продолжается в штатном режиме, а взрыв произошел на отдаленном топливном резервуаре, который находится вне периметра.

Телеканал Al Arabiya сообщает, что к месту возгорания отправилась 21 пожарная машина, а также кареты скорой помощи для эвакуации раненых. В то же время о пострадавших не сообщается.

Египетские власти начали расследование инцидента.